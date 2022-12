Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall - Fahrer flüchtet mit schwarzem Mercedes

Duisburg (ots)

Am frühen Dienstagabend (6. Dezember, 17:30 Uhr) ist der Fahrer eines schwarzen Mercedes auf einen Opel aufgefahren, der an einer Ampel auf der Duisburger Straße wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in einen davor wartenden Mazda geschoben. Nach dem Zusammenstoß bog der Mercedes-Fahrer in die Kampstraße ab und fuhr davon. Der Mann am Steuer soll laut Zeugenangaben etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und einen Vollbart haben. Zwei Mitfahrerinnen (13 und 40) im Opel verletzten sich leicht. Das Verkehrskommissariat 21 sucht den flüchtigen Autofahrer und Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Duisburger Polizei melden können.

