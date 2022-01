Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug: Falsche Microsoft Mitarbeiter rufen an

Erkelenz / Wegberg (ots)

Telefonbetrüger meldeten sich in den vergangenen Tagen bei mehreren Personen im Bereich Erkelenz und Wegberg. Sie gaben sich als Microsoft Mitarbeiter aus und behaupteten, sicherheitsrelevante Wartungen am Computer der Angerufenen durchführen zu müssen. Dafür müssten die Betroffenen ihnen den Fernzugriff erlauben. Im Falle eines 55-jährigen Wegbergers, einer 56-jährigen Wegbergerin und eines 81-jährigen Mannes aus Erkelenz gelangt es den Tätern, die Angerufenen von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Sie gelangten durch den Zugriff auf deren PCs an Bankdaten und buchten Geld von den Konten der Betroffenen ab.

In zwei weiteren Fällen in Erkelenz und Wegberg wurden die Betroffenen im Verlauf des Geschehens skeptisch und konnten einen Betrug noch rechtzeitig verhindern.

Auch betrügerische Anrufe sogenannter "falscher Polizisten" wurden der Kreispolizeibehörde in den vergangenen Tagen wieder vermehrt gemeldet. Bei dieser Masche behaupten die Täter, es seien Einbrecherbanden in der Nachbarschaft unterwegs und man solle Bargeld und Wertsachen in Verwahrung geben.

Die Polizei rät im Hinblick auf solche Betrugsversuche zu Skepsis, sobald jemand telefonisch nach Geld/Wertsachen oder sensiblen Daten fragt. Beenden Sie im Zweifel konsequent das Gespräch.

