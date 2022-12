Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Polizei fasst mutmaßliche Katalysatorendiebe

Duisburg (ots)

Ein Zeugenhinweis führte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (7. Dezember, gegen 2 Uhr) zu mehreren mutmaßlichen Katalysatorendieben. Ein Anrufer hatte der Polizei von drei Verdächtigen berichtet, die sich an der Straße "Auf dem Dorn" an einem Auto zu schaffen gemacht und schließlich einen großen Gegenstand - ähnlich einem Katalysator - in ein Gebüsch geworfen haben sollen. Anschließend seien sie in einem dunklen Kombi geflüchtet. Die Polizei kontrollierte kurz nach diesem Hinweis einen Wagen auf der Kaiserswerther Straße in Richtung Hochfeld, auf den die Beschreibung passte. Die drei Insassen (22, 23 und 29 Jahre alt) trugen die von dem Zeugen beschriebene Kleidung. Bei der Durchsuchung des Wagens fand die Polizei Werkzeug. Die drei Männer mussten mit zur Wache und bekamen wegen des Verdachts des Diebstahls eine Anzeige.

