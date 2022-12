Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers - und der Polizei Duisburg - Neukirchen-Vluyn: Mann tötet Frau und dann sich selbst - Mordkommission ermittelt

Duisburg; Neukirchen-Vluyn (ots)

Zeugen verständigten am Mittwochnachmittag (7. Dezember, gegen 14:45 Uhr) die Polizei, weil ein Mann in einem Haus an der Laukenstraße eine Frau erstochen haben soll. Rettungskräfte fanden in der Wohnung eine bereits verstorbene 48-Jährige vor. Weil zunächst nicht klar war, ob sich der Tatverdächtige noch in der Nähe befindet, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Bei einer Durchsuchung des Hauses konnte im Dachgeschoss ein Mann (55) aufgefunden werden, der sich erhängt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Frau durch den Mann durch eine stumpfe Gewalteinwirkung (und nicht durch ein Messer) umgebracht worden sein.

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt die Duisburger Mordkommission zu den Hintergründen und der Beziehung zwischen den beiden Verstorbenen. Diese Ermittlungen dauern derzeit an.

Anfragen von Medienvertretern bitte unter der Rufnummer 0152 09010563 an die Pressestelle der Polizei Duisburg.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell