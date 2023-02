Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mühlacker) Diebstahl im Schlaf

Mühlacker (ots)

Auf der Zugfahrt von Ludwigsburg nach Pforzheim wurde eine Frau Montagvormittag (13. Februar) gegen 10:30 Uhr von Unbekannten bestohlen. Während sie schlief wurde ihr der Rucksack entwendet, der zwischen ihren Füßen auf dem Boden stand.

Kurz nachdem der Zug MEX 17a am Bahnhof Mühlacker hielt, wachte die 26-jährige Geschädigte auf und bemerkte, dass ihr Rucksack fehlte. Ihre Nachfrage bei anderen Reisenden ergab keine Hinweise auf tatverdächtige Personen. Sie erstattete Anzeige bei der Bundespolizei am Pforzheimer Hauptbahnhof. Ihr entstand ein Schaden in Höhe von 370 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise werden jederzeit telefonisch unter 0721 120160 oder online unter www.bundespolizei.de entgegen genommen.

Trotz großer Vorsicht der Geschädigten, gelang es den bislang unbekannten Personen, ihren Rucksack zu entwenden. Die Bundespolizei rät dazu, Wertsachen immer eng am Körper zu tragen und nicht aus den Händen zu lassen. Trageriemen von Taschen oder Rucksäcken können beispielsweise festgehalten oder um die Hand gewickelt werden, um einen unbemerkten Diebstahl zu verhindern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell