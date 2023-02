BPOLI-KA: (Mannheim) Senior wurde Opfer eines Taschendiebstahls

Schwetzingen (ots) - Ein 27-jähriger Mann wurde am späten Dienstagnachmittag (24. Januar) in einer S-Bahn mit einer Haushaltsschere bedroht. Der Täter konnte bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden. Gegen 17:20 Uhr bedrohte ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen anderen Fahrgast auf Höhe des Bahnhofs Schwetzingen. Beide Männer befanden sich in einem Zug der Linie S9. Der Beschuldigte ...

