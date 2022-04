Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 12-Jähriger von Hund gebissen

Polizei sucht Hundehalterin

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr stand ein 12-jähriger Dinslakener zusammen mit seinem 13-jährigen Freund und ihren Fahrrädern auf einem Gehweg im Bereich der Bismarckstraße Ecke Goethestraße. An den Jungen lief eine Frau mit einem großen ( circa 80 cm Schulterhöhe), braunen, zottligen Hund an langer Leine vorbei. Als der Hund in Höhe des 12-Jährigen war, biss der Hund ihm in die Hüfte. Die Hundehalterin zog ihren Hund daraufhin weg und lief einfach weiter.

Der Junge wurde durch den Hundebiss leicht verletzt.

Beschreibung der Hundehalterin:

Circa 40 bis 50 Jahre alt, 165- 170 cm groß, dunkelblonde, schulterlange Haare, zum Zopf gebunden, trug einen langen, grauen Mantel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell