Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann schläft am Steuer mit laufendem Motor ein

Moers (ots)

Ein kurioses Erlebnis hatten Polizistinnen und Polizisten am Ostermontag.

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Rheinberger Straße rief gegen 02.15 Uhr die Polizei. Ein Stammkunde hatte bei ihr Zigaretten gekauft und sie hatte das Gefühl, dass sich der Mann "komisch" verhielt.

Zunächst war ihr aufgefallen, dass er mehrere Minuten an einer Zapfsäule stand, ohne tatsächlich zu tanken. Als er dann schließlich den Verkaufsraum betrat, hatte sie den Eindruck, dass er stark alkoholisiert war. Nachdem der Mann die Zigaretten gekauft hatte, stieg er in sein Auto und fuhr davon. Doch er kam nicht weit.

Die Polizei traf ihn in Höhe der Ampel an der Rheinberger Straße / Verbandstraße. Der 31-jährige Moerser war bei laufendem Motor in seinem Auto mit dem Kopf auf dem Lenkrad eingeschlafen. Nur durch mehrfaches, energisches Klopfen an der Scheibe, so schrieben die Beamten, konnte der Moerser geweckt werden.

Als er schließlich ausstieg, musste er sich immer wieder an seinem Wagen festhalten, um nicht zu stolpern.

Da die Polizisten Alkohol in seiner Atemluft rochen, nahmen sie ihn mit zur Wache. Während der Fahrt dorthin, schlief e immer wieder kurz ein. Zur Sache machte er keine Angaben und einen Alkoholtest wollte er ebenfalls nicht machen.

Doch um eine Blutprobe kam er dadurch nicht herum. Die entnahm ihm ein Arzt anschließend auf der Dienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell