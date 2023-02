Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall sorgte für Stau im Frühverkehr - Wellersbergtunnel einseitig gesperrt #polsiwi

Siegen (ots)

Gegen 07:25 Uhr hat am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall in Siegen den Frühverkehr behindert. Ein 48-jähriger Siegener und ein 59-jähriger Siegener befuhren nach ersten Erkenntnissen die Freudenberger Straße zunächst hintereinander in Richtung Freudenberg. Kurz vor dem Wellersbergtunnel kam es dann zu einem Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte der 48-Jährige in Höhe der dortigen HTS-Auffahrt aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem Pkw des 59-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Eingesetzte Rettungswagen brachten die beiden Beteiligten ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 50.000 Euro. Hinsichtlich der Unfallursache hat das zuständige Verkehrskommissariat in Siegen seine Ermittlungen aufgenommen. Die Freudenberger Straße musste in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung gesperrt werden.

