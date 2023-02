Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Von Montag auf Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto in Unlingen.

Ulm (ots)

Zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 9.30 Uhr parkte der Daihatsu am Straßenrand im Bussenweg. Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkehrte, sah sie den Schaden. Das Auto war etwa zwei Meter nach hinten geschoben und der Frontbereich stark beschädigt. An der Unfallstelle fand die Polizei Fahrzeugteile, darunter Teile eines Logos der Marke VW. An dem Daihatsu entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Ein Zeuge teilte der Polizei einen weiteren Vorfall am Dienstag mit. Ein unbekannter Autofahrer nahm ihm gegen Mitternacht an der Einmündung Kopfstraße / Bussenweg die Vorfahrt. Das Auto stieß an der Einmündung Möhringerstraße gegen eine Mauer und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Der Zeuge konnte nur sagen, dass es sich um ein schwarzes sportliches Auto, möglicherweise einen VW oder Audi, gehandelt hatte. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, muss sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt begeht eine Straftat. Ihm dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

+++++++ 0354562(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell