POL-MI: Motorradfahrer stürzt nach Zusammenprall mit Hund

Hüllhorst (ots) - Unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" wird die heimische Kreispolizeibehörde am kommenden Freitag, 17. Juni am Dorfgemeinschaftshaus in Hüllhorst-Schnathorst eine kostenlose Registrierungsaktion für Fahrräder anbieten. So werden die Beamten des Kriminalkommissariats für Prävention in der Zeit von 13 bis 16 Uhr im Rahmen des ...

mehr