POL-SI: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall bei Schneeglätte #polsiwi

Hilchenbach-Grund (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 508 in Grund sorgte am Samstagmittag (25.02.2023) für fünf Verletzte. Ein 56-jähriger Mann war gegen 13:06 Uhr im Ortsteil mit seinem VW Up in Richtung Lützel unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von seiner Fahrspur ab. Er geriet anschließend in den Gegenverkehr. Hier prallte er frontal in den Pkw einer entgegenkommenden 35-jährigen Autofahrerin. Bei dem Unfall verletzten sich die 46-jährige Beifahrerin des VW-Führers, seine 3-jährige Tochter, die 35-jährige Unfallgegnerin sowie deren 8-jährige Tochter und ihr drei Monate alte Sohn. Die beiden nicht mehr fahrberieten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Bundesstraße kurzfristig komplett gesperrt werden.

