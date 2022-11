POL-NE: Kupferdieb gestellt

Meerbusch (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag (10.11.), gegen 17:00 Uhr, auf der Straße "An der Autobahn" in Meerbusch. Eine 44-jähriger Meerbuscherin befuhr mit ihrem VW Golf die Straße "An der Autobahn" in Fahrtrichtung Krefeld. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau nach links auf die Bösinghovener Straße abbiegen und stieß dabei mit einem 36-jährigen Mann aus Krefeld zusammen, die ...

