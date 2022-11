Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Meerbusch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag (10.11.), gegen 17:00 Uhr, auf der Straße "An der Autobahn" in Meerbusch.

Eine 44-jähriger Meerbuscherin befuhr mit ihrem VW Golf die Straße "An der Autobahn" in Fahrtrichtung Krefeld. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau nach links auf die Bösinghovener Straße abbiegen und stieß dabei mit einem 36-jährigen Mann aus Krefeld zusammen, die Straße "An der Autobahn" mit seinem Ford Fiesta in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenprall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.

Das Verkehrskommissariat in Kaarst hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell