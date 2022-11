Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Freilaufender Hund erfolgreich zurückgeführt

Ludwigshafen (ots)

Am 24.11.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde durch Anwohner ein freilaufender Hund in der Mundenheimer Straße gemeldet. Durch Polizeikräfte konnte der verängstigte Hund vor Ort festgestellt werden. Mittels eines Putenbrustbrötchens der Polizisten konnte Vertrauen zum Hund aufgebaut werden und dieser zum Mitgehen bewegt werden. Da sich vor Ort Hinweise auf das Zuhause des Hundes ergaben, nahmen die Beamten den Hund an die Leine und führten ihn in Richtung des vermuteten Zuhauses. Auf dem Heimweg kam der Besitzer bereits entgegengelaufen und nahm seinen Ausreißer wieder in im Empfang.

