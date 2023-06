POL-WES: Rheinberg - Diebstahl eines Motorrades

Hamminkeln / Bocholt (ots) - Am Donnerstag um 12:53 Uhr kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall bei dem eine 78-jährige Pkw Fahrerin aus Bocholt verstarb. Die Frau querte mit ihrem Pkw den unbeschrankten Bahnübergang an der Straße "Döringer Feld". Hierbei achtete sie nicht auf einen herannahenden Personenzug der in Richtung Bocholt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Frau verstarb an der Unfallstelle. ...

