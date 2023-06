POL-ANK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 57-Jährigen aus Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Die Kollegen der Besonderen Verkehrsüberwachung Anklam haben am gestrigen Montag (05. Juni 2023) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf der Landstraße 28 zwischen den Ortslagen Ueckermünde und Meiersberg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Von 1.055 gemessenen Fahrzeugen überschritten insgesamt 69 die ...

