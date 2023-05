Coesfeld (ots) - Ein 4-jähriges Mädchen befuhr mit seinem Kinderfahrrad in Begleitung ihrer Mutter am 09.05.2023, gegen 14.23 Uhr, den Marienwall (Fahrradstraße) in Richtung Borkener Straße. Sie bog nach rechts in die Neutorstraße ab, wurde aber von ihrer Mutter zurückgerufen zum Marienwall. Als sich das ...

mehr