Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring, Loburger Straße

Pedelecfahrerin durch Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn befuhr am 09.05.2023, gegen 19.05 Uhr die B4747 in Coesfeld in Fahrtrichtung Rosendahl. An der Kreuzung zur Loburger Straße beabsichtigte er nach rechts auf die Loburger Straße abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin aus Coesfeld die Loburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und querte die Bundesstraße 474, um der Loburger Straße weiterhin zu folgen (vorfahrtsberechtigt).

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugführer. Die Pedelecfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Unfallstelle sicherte die Polizei für den Zeitraum der Unfallaufnahme ab.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell