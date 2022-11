POL-VK: Unbekannte entsorgen Altreifen auf Waldweg

Völklingen-Wehrden (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Völklingen von Anwohnern in der Kleinen Bergstraße in Wehrden über eine Gruppe betrunkener Personen in Kenntnis gesetzt, die sich auf der Straße aufhalte. Eine Person aus der Gruppe sei bereits mit einem Motorroller zu Fall gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bewahrheitete sich die Mitteilung. Ein 28-jähriger ...

mehr