POL-VK: Pkw kollidiert mit Rotte von Wildschweinen auf BAB 620

Fenne. Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis, Höhe Kraftwerk Fenne, zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige aus Forbach kollidierte mit ihrem grauen Ford Focus mit einer Rotte von Wildscheinen, die plötzlich über die Autobahn liefen. Durch die Kollision wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Personen wurden keine verletzt. Mehrere Wildschweine verendeten am Fahrbahnrand.

