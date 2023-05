Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Einbruch in Bäckerei

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag (09.05.23) in eine Bäckereifiliale an der Geschwister-Scholl-Straße eingebrochen. Gegen 1.20 Uhr meldete das ein Zeuge. Die Einbrecher hebelten an zwei Türen. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen. Nach jetzigem Stand haben die Täter nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell