Coesfeld (ots) - Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am gestrigen Abend (08.05.2023), gegen 18.00 Uhr, die K18 in Billerbeck in Fahrtrichtung L581. In Höhe einer dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet unterhalb einer dortigen Schutzplanke. Er verletzte sich durch den Sturz leicht. Die ...

