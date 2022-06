Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Kutscher bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lienen (ots)

Am Mittwoch (15.06.) wurde die Polizei über einen Kutschunfall in am Ellerhooksweg informiert, bei dem ein 75-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Der 75-jährige aus Lienen war gegen 16.50 Uhr mit seiner Kutsche auf einem Feldweg in Richtung Westerbecker Damm unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge erschrak das Zugpferd über eine auf dem Boden liegende Plastikfolie. Das Tier lief daraufhin mit der Kutsche durch einen Graben auf ein angrenzendes Maisfeld. Dabei fiel der Mann von der Kutsche und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Tier lief über das Maisfeld auf ein angrenzendes Grundstück. Anwohner konnten das Tier dort samt Kutsche zum Stehen bringen. Das Pferd wurde von Nachbarn versorgt.

