Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße, Lohwall/ Stühle geschmissen, dann Polizisten angegriffen

Coesfeld (ots)

Erst soll ein 16-jähriger Dülmener am Sonntag (07.05.23) Mobiliar eines Cafés am Markt herumgeschmissen haben. Im Anschluss griff er Polizisten am Lohwall an. Gegen 2.30 Uhr meldeten Zeugen, wie drei Unbekannte Tische und Stühle des Cafés eine Treppe hinunterwarfen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Randalierer. Jedoch erkannten die eingesetzten Beamten zwei polizeibekannte Dülmener Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren aus früheren Einsätzen.

Gegen 5.25 Uhr riefen Zeugen die Polizei zum Lohwall. Dort versperrten mehrere Stühle, Tische und Mülltonnen die Straße. Bei der Suche nach den Verursachern stießen die eingesetzten Polizisten auf zwei Jugendliche. Bei beiden handelte es sich um die Tatverdächtigen aus dem Einsatz am Markt einige Stunden zuvor.

Auf die Ansprache der Polizisten reagierten beide Jugendliche aggressiv. Die Anweisung der Beamten das zu unterlassen, ignorierten sie. Stattdessen beleidigten die Jugendlichen diese.

Vier weitere Jugendliche stießen dazu. Darunter auch ein 15-jähriger Recklinghäuser. Beide Jugendliche von dem Einsatz am Markt und der Recklinghäuser fingen an, die Polizisten zu schubsen. Daraufhin wurde die dienstliche Bodycam eingeschaltet. Jeglicher Versuch der Deeskalation durch die Polizisten blieb erfolglos. Da diese zu dem Zeitpunkt in Unterzahl waren, drohten sie die Nutzung des Reizgases an und setzten es schließlich ein. Währenddessen schlug der 15-Jährige in Richtung des Kopfes von einem der Polizisten, verfehlte diesen aber knapp. Auch beleidigten die Jugendlichen die Beamten unflätig und drohten einem, diesen privat aufzusuchen.

Mittlerweile waren weitere Polizisten eingetroffen. Während die anderen aus der Gruppe sich jetzt zurücknahmen, verweigerten der 15-jährige Recklinghäuser und der 16-jährige Dülmener weiterhin die Kooperation und missachteten die polizeilichen Anweisungen. Daraufhin fixierten die Beamten beide Jugendlichen, die dabei aber weiter Widerstand leisteten. Beide mussten mit zur Wache, um diese in die Obhut der Erziehungsberechtigten zu übergeben. Auch da störten sie teilweise die polizeilichen Maßnahmen. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt, konnten aber weiter ihren Dienst versehen. Sie leiteten Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen am Markt laufen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell