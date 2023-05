Coesfeld (ots) - Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Coesfeld ist am Samstag (06.05.23) gegen einen Baum geprallt. Gegen 16 Uhr befuhr er einen Wirtschaftsweg am Letter Berg. Als der Coesfelder nach rechts in eine Einmündung abbiegen wollte, kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Mann in ...

