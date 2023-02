Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Grauen Skoda Fabia in der Seitinger Straße beschädigt und geflüchtet

Wurmlingen (ots)

Einen Schaden an einem abgestellten grauen Skoda Fabia in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag, im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 14.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Seitinger Straße angerichtet und ist ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern einfach weitergefahren. Die Polizei in Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell