POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Blechschaden

Am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Bachstraße und der Forststraße zu einem Verkehrsunfall mit einem beschädigten Auto gekommen. Eine 34-Jährige war mit einem VW Golf auf der Bachstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Forststraße fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich ein. Eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigten 53-jährige Fahrerin eines Hyundai wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Diese kollidierte jedoch mit einem Verkehrszeichen, welches mitsamt dem Betonsockel verschoben wurde. Zwischen den beiden Wagen kam es zu keiner Berührung. Die Polizei schätzt den am Hyundai entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 4.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Verkehrszeichen ist noch nicht bekannt.

