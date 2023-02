Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Deißlingen/Landkreis Rottweil) - Rücksichtsloser BMW-Fahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer (11.02.2023)

Rottweil-Deißlingen/Landkreis Rottweil (ots)

Zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen ist es am Samstag gegen 17:30 Uhr auf der B27 zwischen Rottweil-Neukirch und Deißlingen gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen BMW der 1-er Baureihe mit RW-Kennzeichen bremste auf der B27 von Neukirch in Fahrtrichtung Rottweil zunächst mehrere Fahrzeuge aus. Mehrmals konnte eine Zeugin, welche den Vorfall der Polizei meldete, nur durch starkes Abbremsen oder Ausweichen einen Unfall verhindern. Die Zeugin folgte daraufhin dem BMW, um die aktuelle Position der Polizei durchzugeben. Währenddessen verließen sie die B27 über die Abfahrt Lauffen. Der BMW-Fahrer fuhr danach mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf sich dort befindliche Fußgänger, mehrere Feldwege und Seitenstraßen entlang. Dabei kam es zu weiteren Gefährdungen. Zuletzt setzte der BMW-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Lauffen und Bühlingen zu einem riskanten Überholmanöver an und verursachte erneut eine Gefährdung der beteiligten Verkehrsteilnehmer. Eine anschließend durchgeführte Kontrolle des BMW-Fahrers ergab, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weitere Gefährdete oder Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-4010 zu melden (AM).

