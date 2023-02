Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Anhänger macht sich während der Fahrt selbstständig und verursacht Blechschaden

Emmingen-Liptingen (ots)

Über 3.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, auf der Donaustraße ereignet hat. Ein 56-jähriger Fahrer eines Fahrzeuggespanns, Opel Grandland X mit Anhänger, war auf der Donaustraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Scheffelstraße löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung vom Opel, wodurch sich der Anhänger selbstständig machte. In der Folge rollte dieser über die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Heck eines entgegenkommenden Mitsubishi Pajero eines 64-Jährigen. Abschließend überfuhr der Anhänger noch den angrenzenden Bordstein und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese umgebogen. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Straßenlaterne ist noch nicht bekannt.

