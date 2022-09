FW-HB: Einladung: Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr Vegesack auf dem Sedanplatz

Bremen-Huchting (ots) - Bei einem Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Utrechter Straße am frühen Samstagabend, 17.09.2022, musste die Feuerwehr zehn Personen aus dem Gebäude retten. Vier Bewohner:innen kamen mit leichten Verletzungen beziehungsweise zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus. Der Einsatz forderte ein Großaufgebot von Feuerwehr und ...

mehr