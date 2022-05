Feuerwehr Bremen

FW-HB: 125 Jahre - die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Vegesack feiert Jubiläum

Am 20. Mai 1897 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Vegesack gegründet. So feiert die älteste ehrenamtliche Wehr in Bremen nun ihr 125-jähriges Jubiläum. Zu dem besonderen Jahrestag engagieren sich heute 4 Frauen und 28 Männer in der Einsatzabteilung sowie 16 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Diese feiert übrigens in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag.

Innensenator Ulrich Mäurer gratuliert: "Ich wünsche den Kameradinnen und Kameraden der FF Vegesack alles Gute zum Jubiläum. Es ist für mich nach wie vor beeindruckend, wie die Ehrenamtlichen ihre Einsatzbereitschaft in der Gefahrenabwehr sicherstellen, zugleich die eigene Nachwuchsarbeit und auch das Vereinsleben in der Feuerwehr organisieren."

"Wir setzen als Feuerwehr Bremen auf die Leistungsfähigkeit der FF Vegesack als eine der 19 Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bremen - unter anderem ausgestattet mit zwei Löschfahrzeugen", betont Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr. "Ihre Schlagkräftigkeit hat die FF erst kürzlich im Februar dieses Jahres bei den Sturmlagen wieder unter Beweis gestellt."

Zu durchschnittlich 50 Einsätzen pro Jahr wird die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Vegesack gerufen. Seit 95 Jahren rücken die Vegesacker Brandschützer aus dem historischen Feuerwehrhaus in der Weserstraße aus. Das ehemalige Kutscher- und Bedienstetenhaus der "Villa Fritze", Sommersitz des Bremer Kaufmanns und Senators Carl Wilhelm August Fritze, wurde 1876 erbaut.

"Das Vegesacker Feuerwehrhaus ist wirklich etwas Besonderes", erklärt Senator Mäurer. "Aber gleichzeitig erfordert es aufgrund der beengten Platzverhältnisse viel Improvisationstalent der Ehrenamtlichen und höchste Aufmerksamkeit beim Aus- und Einrücken mit den Löschfahrzeugen."

Zur Gründung der Feuerwehr in der damals noch eigenständigen Stadt Vegesack bestand die Mannschaft aus 48 Männern in drei Löschzügen, die auf drei Standorte in Vegesack und am Hafen verteilt waren. Der damalige Stadtdirektor Friedrich Rohr hatte den Vegesacker Turnverein nach einem verheerenden Brand in der hafennahen Altstadt am 19. Mai 1897 mit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr beauftragt.

"Wir sind heute eine sehr junge, motivierte Truppe - das macht unglaublich Spaß!", freut sich Wehrführer Jan-Eike Hartmann. "Ein wichtiger Grund dafür ist unsere eigene Jugendarbeit. 19 von 32 Einsatzkräften kommen aus unserer Jugendfeuerwehr." Seit rund drei Jahren leitet Hartmann (28) gemeinsam mit seinem Stellvertreter Tim Haase (32) die FF Vegesack. Auch sie sind vorher dort in der Jugendfeuerwehr aktiv gewesen.

Ihr Jubiläum möchte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, 25. September 2022, im Rahmen des "Vegefestes" mit öffentlichen Präsentationen auf dem Sedanplatz begehen. Für die Kinder und Jugendlichen und mit den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Ortsteil.

