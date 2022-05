Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Praxisräume

Aurich - Kradfahrer verletzt

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Hage - Autofahrerin überschlug sich

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Praxisräume

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Praxis an der Esenser Straße in Aurich eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Schirum ist am Montag ein Kradfahrer verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 62 Jahre alter Mann mit einem Opel auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich und wollte an der Kreuzung zum Schirumer Loog nach links abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 24 Jahre alten Motorradfahrer und erfasste ihn. Das Krad rutschte gegen einen VW Passat, der ebenfalls beschädigt wurde. Der 24-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 14.40 Uhr und 15 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße eine graue Mercedes E-Klasse beschädigt. Offenbar stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Hage - Autofahrerin überschlug sich

In Hage ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Volvo-Fahrer übersah nach ersten Erkenntnissen an der Ecke Weidenweg/Stettiner Straße eine 28 Jahre alte Citroen-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Citroen-Fahrerin überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell