Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots)

Zwischen dem 2. und 5. April kam es in Lingen / Schepsdorf zu mehreren Diebstählen. Zunächst verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Traubenkirschweg Zugang zu einer Garage und entwendeten ein E-Bike der Marke "Trek". Der Schaden wird hier auf etwa 5100 Euro geschätzt. Zwischen dem 3. Und 5. April kam es in der Straße Lavendelweg ebenfalls zu einem Diebstahl. Dabei haben unbekannte Täter aus dem unverschlossenen Geräteraum ein Elektro-Mountainbike der Marke "Cube" entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3400 Euro. In der Nacht vom 4. auf den 5. April wurde aus einer ebenfalls unverschlossenen Garage in der Straße Baumblütenweg ein Pedelec der Marke "Gudereit" entwendet. Der Schaden wird hier auf etwa 3000 Euro geschätzt. In derselben Nacht kam es in der Feuerdornstraße ebenfalls zu einem Diebstahl. Dabei wurde ein Mountainbike der Marke "Trek" im Wert von etwa 850 Euro aus dem unverschlossenen Gerätehaus entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei möchte hiermit noch mal explizit darauf hinweisen, die Garage oder den Geräteschuppen immer abzuschließen, um den Tätern keine Tatgelegenheiten zu geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

