Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu Fuß über Autobahn zum Arzt

A61/Bingen (ots)

Zu Fuß zu seinem Arzt auf der hessischen Seite des Rheins laufen wollte ein 43-Jähriger, der der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 7.10.2021 gegen 12:30 Uhr mitgeteilt wurde. Zeugen meldeten über den Notruf einen Fußgänger auf der Standspur der A 61. Eine Streife konnte den 43-Jährigen an der Anschlussstelle Bingen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Er gab an, dass er auf dem Weg zu einem Arzt nach Ginsheim-Gustavsburg sei. Der Mann wurde gebührenpflichtig verwarnt. Ihm wurde die Nutzung der Autobahn für den Fußmarsch untersagt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell