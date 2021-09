Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60, Verkehrschaos auf dem Mainzer Ring

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 30.09.21 kam es durch mehrere Ereignisse zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 60 im Bereich Mainz. Zunächst hatte ein Sattelzug gegen 12:20 h in der Baustelle am Autobahnkreuz Mainz in Richtung Bingen eine Panne. Dadurch minimierte sich die Anzahl der befahrbaren Fahrstreifen von 3 auf 2 und es kam zu einem Rückstau bis an die Anschlussstelle Hechtsheim-Ost. Der Sattelzug war gegen 16:30 h abgeschleppt. Gegen 15:09 h kam ein weiterer Sattelzug in Richtung Bingen wegen einer Panne in Höhe der Autobahnausfahrt Weisenau auf dem rechten der 3 Fahrstreifen zum Liegen. Auch hier kam es zu erheblichem Rückstau im Feierabendverkehr. Der Sattelzug war gegen 18:45 h abgeschleppt. Durch den Stau im Mainzer Tunnel bei Hechtsheim-Ost wurde - vermutlich durch zu hohe Feinstaubpartikel in der Luft - ein Brandalarm durch das Überwachungssystem ausgelöst. Automatisiert wurden dadurch die Ampeln am Tunnel auf "Rot" geschaltet und die Schranken geschlossen. Die Berufsfeuerwehr Mainz musste vor Ort kommen und schaltete nach Feststellung eines Fehlalarms die Anlage wieder zurück. Eine der Schranken in Richtung Darmstadt öffnete sich vermutlich aufgrund eines technischen Problems nicht, weshalb lediglich ein Fahrstreifen freigegeben werden konnte. Die beiden Schranken in Richtung Bingen wurden zusätzlich noch durch 2 Unfälle beschädigt. Hierbei verkeilte sich die rechte Schranke mit einem Sattelzug und konnte nicht geöffnet werden. Die Unfälle selbst verliefen glimpflich mit geringem Sachschaden. Der Verkehr in Richtung Bingen konnte ab 17:40 h einspurig freigegeben werden. Gegen 18:20 h konnte der Verkehr in Richtung Darmstadt wieder komplett freigegeben werden, nachdem das technische Problem durch Fachkräfte der Autobahn AG des Bundes behoben werden konnte. Ab 18:30 h konnte der Verkehr in Richtung Bingen wenigstens 2-spurig laufen. Gegen 18:50 h war auch die letzte Schranke in Richtung Bingen funktionsfähig und der Verkehr konnte wieder frei fließen. Auf der A 60 in Richtung Bingen kam es zu einem Rückstau von ca. 15 km Länge. In Richtung Darmstadt waren es "nur" ca. 6 Kilometer. Dies wirkte sich auch auf die Mainzer Innenstadt aus, wo die Hauptverkehrsachsen ebenfalls stark überlastet waren.

