Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwarze Aufkleber auf Nummernschild

Gau-Bickelheim (ots)

Weil er die blauen Felder mit dem Europazeichen auf seinen Kennzeichen mit "Pendants" in Form von schwarzen Aufklebern überklebt hatte, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 21-jährigen PKW-Fahrer. Der junge Mann fiel den Beamten am 19.09.2021 gegen 11:15 Uhr auf der L 400 in der Nähe des Autohofs Gau-Bickelheim auf. Da es sich um eine nicht zulässige Veränderung des Kennzeichens handelte, muss der 21-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen. Er musste die Aufkleber direkt vor Ort entfernen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell