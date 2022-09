FW-HB: Bei einem Sportbootunfall auf der Weser ist eine Person verstorben

Bremen (ots) - Bei einem Zimmerbrand am Donnerstagvormittag, 25.08.2022, retteten die Einsatzkräfte eine Frau aus dem Gebäude. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10:15 Uhr erfolgte die Meldung zu dem Feuer in der Kattenturmer Heerstraße. Es brannte in einem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, eine Person wurde noch in der ...

