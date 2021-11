Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg, Frankenblick - bei Verkehrskontrollen mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt

Sonneberg (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Sonneberg und in der Gemeinde Frankenblick durch. Hierbei wurden 3 Fahrzeugführer festgestellt, welche alkoholisiert unterwegs waren. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben in allen drei Fällen einen deutlich über der 0,5 Promille-Grenze liegenden Wert, alle Verstöße bewegten sich jedoch noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde festgestellt, welcher sein Fahrzeug unter Einfluss anderer berauschender Mittel führte. Auch hier musste die Fahrt beendet werden, zusätzlich wurde in diesem Fall eine Blutentnahme angeordnet.

