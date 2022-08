Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Dollern aktiv - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Donnerstag sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in der Zeit zwischen 10:30 und 12:30 h in Dollern in der Straße "Bei den Kiefern" auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der rechten Hausseite eine Terrassentür in einem Wintergarten aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume konnten der oder die Täter dann einen Laptop-Computer und eine Münze entwenden.

Mit der Beute flüchteten der oder die Einbrecher dann anschließend in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell