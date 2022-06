Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Bremerhaven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto sucht die Polizei Zeugen.

Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein Autofahrer am Freitagnachmittag, 24. Juni, gegen 17.15 Uhr die Hermann-Legenhusen-Straße in Richtung Wurster Straße im Stadtteil Eckernfeld. Er wollte nach links in Richtung Nordstraße abbiegen. Nachdem er im Einmündungsbereich einen sich von rechts schnell nähernden Pedelec-Fahrer sah, hielt er auf der Wurster Straße, noch im Abbiegevorgang, an. Der Pedelec-Fahrer fuhr dennoch weiter und stieß gegen den vorderen rechten Kotflügel des Autos. Anschließend entfernte sich dieser in Richtung Stresemannstraße, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Autofahrer konnte dem flüchtigen Pedelec aufgrund der Verkehrssituation nicht folgen. Am Auto entstand ein leichter Sachschaden.

Der PKW-Fahrer konnte den männlichen Pedelec-Fahrer lediglich als etwa 40-45 Jahre alt mit kräftiger Statur und graublondem schütteren Haar beschreiben.

Hinweise zum Pedelec oder dem Fahrer werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953 - 3166 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell