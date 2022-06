Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aggressiver Mann verletzt zwei Polizeibeamte in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Zwei Beamte der Polizei Bremerhaven wurden am Sonntag, 26. Juni, bei einem Einsatz in Bremerhaven-Geestemünde verletzt, nachdem Passanten einen angetrunkenen, mit einem Messer bewaffneten Mann, gemeldet hatten. Gegen 13.45 Uhr wurde die Polizei in die Bismarckstraße gerufen, da dort ein Mann mit einem Messer in der Hand stehen und herumschreien sollte. Beim Eintreffen der Beamten saß der Mann mittlerweile auf einer Parkbank. Couragierte Passanten und Zeugen hatten dem Mann das Messer bereits abgenommen. Die Polizeibeamten brachten den 21-Jährigen zwecks Personalienfeststellung zum Polizeirevier Geestemünde. Auf der Fahrt griff er die Polizisten im Funkstreifenwagen plötzlich an. Er trat und bespuckte die Einsatzkräfte und versuchte auch, diese zu beißen. Auch am Revier war er nicht zu beruhigen und setzte seine Angriffe fort, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er ins Klinikum Reinkenheide gebracht, wo er sich auch gegenüber dem Klinikpersonals aggressiv verhielt. Dort erfolgte auf richterliche Anordnung eine ärztliche Blutprobe, da anzunehmen war, dass der Aggressor unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Die Polizisten wurden leicht verletzt und waren weiterhin dienstfähig.

