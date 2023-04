POL-HBPP: SUP-Unfall bei der Schleuse Mühlheim

Frankfurt Eddersheim (ots) - Ein leeres Tankmotorschiff fuhr am Mittwoch, den 05.04.2023 um 17:30 Uhr, auf Talfahrt in den Vorkanal der Schleuse Eddersheim ein. Der Schiffsführer unterschätzte bei der Anfahrt, im Bereich des Trenndamms, die Querströmung. Das Schiff stieß im Anschluss mit der Steuerbordseite der Bugspitze an den Trenndammkopf. Im weiteren Verlauf schrammte er nahezu mit seiner kompletten ...

