POL-HBPP: Fahrgastkabinenschiff beschädigt Straßenbrücke und Steganlage auf dem Main

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Gegen 22:25 Uhr befährt ein Fahrgastkabinenschiff(FGKS)den Main zu Tal, als es in einer Biegung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach steuerbord abdriftet und dadurch einen Zusammenstoß mit dem in Fahrtrichtung rechten Brückenpfeiler der Kostheimer Straßenbrücke nicht mehr verhindern kann. Dabei entstand Sachschaden am FGKS, am Fundament des Pfeilers sowie einem daran befestigten Schifffahrtszeichen. Durch eine darauf folgende Kurskorrektur des FGKS wurde dessen Heck anschließend gegen eine Steganlange unterhalb der Brücke am linken Ufer gedrückt, sodass diese stark beschädigt wurde. Bei dem Unfall verletzten sich fünf Fahrgäste leicht, wovon eine vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde.

Die Brücke kann weiterhin befahren werden.

