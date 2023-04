Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall bei der Schleuse Eddersheim

Frankfurt Eddersheim (ots)

Ein leeres Tankmotorschiff fuhr am Mittwoch, den 05.04.2023 um 17:30 Uhr, auf Talfahrt in den Vorkanal der Schleuse Eddersheim ein. Der Schiffsführer unterschätzte bei der Anfahrt, im Bereich des Trenndamms, die Querströmung. Das Schiff stieß im Anschluss mit der Steuerbordseite der Bugspitze an den Trenndammkopf. Im weiteren Verlauf schrammte er nahezu mit seiner kompletten Steuerbordseite am Trenndamm entlang.

Später manövrierte das Tankmotorschiff aus dem Vorkanal heraus und verfiel erneut, diesmal jedoch außerhalb des Vorkanals. Bei diesem Manöver kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort vor Anker liegenden Sportboot.

Das Schiff konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei Frankfurt und der Schadensbegutachtung durch Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes die Fahrt fortsetzen.

