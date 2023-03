POL-AC: Nach Zeugenhinweis - Gestohlenes Fahrrad an Besitzer zurückgegeben

Aachen (ots) - Nach dem Einbruch in einen Pkw in der Robensstraße konnte die Polizei kurze Zeit später einen 27-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Eine Anwohnerin hatte den Mann in der vergangenen Nacht (30.03.23, 3.20 Uhr) bei der Tat beobachtet und sofort die Polizei verständig. Eine Streife konnte den Mann in der Passstraße stellen. Er hatte noch versucht, sich hinter einem Fahrzeug zu verstecken. Bei seiner ...

