POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Aachen (ots)

Am Mittwochabend kam es um 21:10 Uhr in Aachen an der Kreuzung Monheimsallee / Rolandstraße / Ludwigsallee zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Vermutlich auf Grund der Missachtung einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage kollidierte der Pkw eines 35 jährigen Mannes aus Warmsen (Niedersachsen) im Kreuzungsbereich mit zwei weiteren Pkw. Anschließend stieß ein beteiligtes Fahrzeug noch gegen einen Ampelmast, was zum Ausfall der Ampelanlage im gesamten Kreuzungsbereich führte. Die zuständige Firma wurde zur Störungsbeseitigung angefordert. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden die jeweiligen Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Da sich im Laufe der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, die für eine bestehende Einschränkung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers sprachen, wurde dessen Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden allesamt stark beschädigt und verblieben nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei, der Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen durch die BF Aachen und die Reinigung der Unfallstelle durch den Bau- und Betriebshof der Stadt Aachen, konnte die Kreuzung um 00:30 Uhr wieder freigegeben werden.(Ho.)

