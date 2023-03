POL-AC: Verkehrsunfall in Alsdorf - Beifahrer schwebt in Lebensgefahr

Polizei Aachen

Verkehrsunfall in Alsdorf - Beifahrer schwebt in Lebensgefahr

Alsdorf (ots)

Bei einem Unfall auf einem Feldweg an der Konrad-Zuse-Straße am Freitagabend (24.3.2023) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 19-jährigen Männer aus Herzogenrath in dem Auto gegen 21.40 Uhr aus Richtung Aldenhoven in Richtung Bettendorf unterwegs. Sie fuhren auf einem Feldweg, der parallel zur Straße verläuft. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von dem Weg ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Beide Männer wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer wurde schwer, der Beifahrer sogar lebensgefährlich verletzt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gibt es nicht.

