Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Körperverletzung

Heinsberg (ots)

Am 21.03.2023 kam es gegen 18.00 Uhr auf der B221 zwischen den Ortslagen Unterbruch und Orsbeck zunächst zu einem Verkehrsdelikt mit anschließender Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die B221 in Richtung Ortseingang Orsbeck und wurde sodann von einem grauen Geländewagen (vermutl. Mercedes-Benz, GLK 220 CDI) überholt. Dieser scherte kurz vor dem PKW des 23-Jährigen ein und bremste ihn bis zum Stillstand der Fahrzeuge aus. Im Anschluss stiegen zwei männliche Personen aus dem Geländewagen aus und traten an den PKW des jungen Mannes heran. Einer der Männer schlug dem 23-Jährigen durch die heruntergelassene Scheibe auf der Fahrerseite ins Gesicht. Währenddessen schlug die andere Person die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Im Anschluss flüchteten die Personen mit dem Geländewagen in Richtung Orsbeck.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zur Tat abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-35101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (tj/kg)

