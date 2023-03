POL-AC: Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw

Eschweiler (ots) - Ein 35-jähriger Mann hat gestern (21.03.2023 18:00 Uhr) einen Getränkemarkt an der Dürener Straße überfallen. Nach aktuellem Ermittlungsstand bedrohte er den Kassierer mit einem Messer und forderte die Kasseneinnahmen. Er floh mit einer hohen Bargeldsumme. Ein Aachener Polizist, der in seiner Freizeit dort einkaufen war, bemerkte den Überfall und reagierte sehr besonnen: Er nahm in sicherem ...

